Матч 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Торино» закончился со счетом 3:3 и был отмечен благородным поступком со стороны форварда «быков» Андреа Белотти.

Его команда проигрывала 0:3, и в этот момент (на 33-й минуте) Андреа споткнулся и упал у штрафной бергамасков. Судья Франческо Фурно посчитал, что защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро сфолил на сопернике, показал ему желтую карточку и назначил штрафной удар.

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Белотти обратил внимание судьи на ошибку – фола на нем не было. Карточка Ромеро была отменена, а Андреа не стал разыгрывать штрафной и вернул мяч соперникам.

Такое уважение к карме помогло «Торино» отыграться и свести матч к ничьей.

На счету Белотти 10 мячей в этом сезоне.

«Аталанта» идет седьмой в Серии А, «Торино» – 17-й.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче на 59-й минуте и попал в штангу при счете 3:2.

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