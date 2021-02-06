«Ювентус» обыграл «Рому» в матче 21-го тура Серии А со счетом 2:0. Один из мячей забил упрочивший лидерство в споре бомбардиров чемпионата Криштиану Роналду.

Португалец мог оформить дубль, но на 25-й минуте мяч после его удара ударился о перекладину и приземлился на линии ворот «волков». Роналду отправился к судье выяснять, сработала ли система определения взятия ворот на его часах – тот показал, что не сработала.