«Ювентус» обыграл «Рому» в матче 21-го тура Серии А со счетом 2:0. Один из мячей забил упрочивший лидерство в споре бомбардиров чемпионата Криштиану Роналду.

Португалец мог оформить дубль, но на 25-й минуте мяч после его удара ударился о перекладину и приземлился на линии ворот «волков». Роналду отправился к судье выяснять, сработала ли система определения взятия ворот на его часах – тот показал, что не сработала.

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  • Гол в ворота «Ромы» стал для Криштиану 300-м после 30-летия.
  • Рон сделал 84 результативных действия с момента дебюта в Серии А (68 голов и 16 ассистов).
  • В сезоне-2020/21 на счету португальца 15 голов.

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