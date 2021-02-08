Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес помогли мальчику с раковым заболеванием.

В сентябре 2019 года у маленького Томаша диагностировали нейробластому – опухоль головного мозга. В октябре 2020-го после лечения болезнь вернулась. Родители мальчика опубликовали сообщение, в котором объявили сбор денег на операцию семилетнему ребенку.

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Вчера, 7 февраля, они поблагодарили Роналду и Родригес в сторис инстаграма. «Спасибо, Джорджина и Криштиану, за помощь, солидарность и доброе сердце. Гигантская благодарность за поддержку, теперь Томаш получит нужное лечение», – написала сестра невесты Криша Ивана Родригес в инстаграме.

Запись перепостили в аккаунте помощи мальчику. Сейчас Томаш находится в госпитале «Валь д’Эброн» в Барселоне, врачи проводят обследование маленького пациента.

Роналду забил в чемпионате Италии 16 мячей в 17 матчах за «Ювентус».

Криштиану и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года, у них есть общая дочь Алана Мартина.

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