Второй матч полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» оказался безголевым, но богатым на разборки вне поля, в которые были вовлечены главный тренер миланцев Антонио Конте и президент «бьянконери» Андреа Аньелли.

После первого тайма Конте, уходя в раздевалку, продемонстрировал средний палец в сторону трибун. La Gazzetta dello Sport сообщает, что жест был адресован президенту туринского клуба.

Футбол Европейские клубы потеряют около 8 млрд евро за 2 года из-за ковида 27/01/2021 В 21:27

Когда матч закончился (по сумме двух матчей в финал прошел «Ювентус»), Аньелли, вероятно, оскорбил Конте в ответ. «Пошел на *** [фиг] и заткнись, ***** [дурак]», – цитирует его слова Football Italia.

За второе место в финале поспорят «Аталанта» Алексея Миранчука и «Наполи».

Действующий чемпион Кубка Италии – «Лацио», в прошлом году римляне обыграли «Ювентус» в серии пенальти (0:0, 4:2).

Лига чемпионов УЕФА Конте сорвался после вылета «Интера». Огрызался журналистам, обвинял ВАР и судей 10/12/2020 В 12:31