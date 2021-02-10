Второй матч полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» оказался безголевым, но богатым на разборки вне поля, в которые были вовлечены главный тренер миланцев Антонио Конте и президент «бьянконери» Андреа Аньелли.
После первого тайма Конте, уходя в раздевалку, продемонстрировал средний палец в сторону трибун. La Gazzetta dello Sport сообщает, что жест был адресован президенту туринского клуба.
Футбол
Европейские клубы потеряют около 8 млрд евро за 2 года из-за ковида
Когда матч закончился (по сумме двух матчей в финал прошел «Ювентус»), Аньелли, вероятно, оскорбил Конте в ответ. «Пошел на *** [фиг] и заткнись, ***** [дурак]», – цитирует его слова Football Italia.
- За второе место в финале поспорят «Аталанта» Алексея Миранчука и «Наполи».
- Действующий чемпион Кубка Италии – «Лацио», в прошлом году римляне обыграли «Ювентус» в серии пенальти (0:0, 4:2).
Лига чемпионов УЕФА
Конте сорвался после вылета «Интера». Огрызался журналистам, обвинял ВАР и судей
Лига чемпионов УЕФА
«Реал» и «Интер» вылетают в 4 сценариях из 9. Расклады группы смерти ЛЧ