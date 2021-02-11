Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, снялась в рекламе купальников популярного итальянского бренда Effek.
Родригес выложила в инстаграме видео, на котором демонстрирует закрытую, но все же довольно откровенную модель купальника, выполненного в двух тонах – черном и бежевом.
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- Джорджина встречается c 36-летним португальцем с 2016 года. Она родила от него дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.
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