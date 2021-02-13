Российский новичок «Фиоретины» Александр Кокорин досрочно покинул тренировку команды, но это не связано с повреждением или усталосью.
По информации «РБ-Спорт», 29-летний нападающий занимается по индивидуальной программе: штаб главного тренера Чезаре Пранделли разработал ее, чтобы Кокорин избежал чрезмерных нагрузок и не получил травму. Александр долго не играл и не полностью прошел со «Спартаком» зимние сборы.
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Сообщается, что Кокорин участвовал в групповых тренировках и занимался в тренажерном зале. «К предстоящим матчам его пытаются подводить постепенно, перестраховываясь, насколько это возможно», – утверждает источник.
- Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче против «Интера», выйдя на 20 минут и не отметившись результативными действиями.
- В составе «Спартака» он забил 2 мяча с пенальти в РПЛ-2020/21.
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