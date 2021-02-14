Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел редкий автомобиль Bugatti Centodieci. Такая машина будет только у португальца и еще у девяти людей во всем мире.
Стоимость авто – 8 млн евро, при этом нападающий сможет сесть за руль новой машины лишь в конце 2021-го года, потому что производство Bugatti Centodieci началось всего несколько недель назад, и машина пока находится на стадии испытаний. Этот автомобиль будет иметь 16-цилиндровый двигатель и сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составит 380 км/ч. В ближайшие недели пройдут тестирования машины в аэродинамической трубе, сообщает AS.
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- В нынешнем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 26 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 3 голевых передачи.
- 5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 36 лет.
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