Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел редкий автомобиль Bugatti Centodieci. Такая машина будет только у португальца и еще у девяти людей во всем мире.

Стоимость авто – 8 млн евро, при этом нападающий сможет сесть за руль новой машины лишь в конце 2021-го года, потому что производство Bugatti Centodieci началось всего несколько недель назад, и машина пока находится на стадии испытаний. Этот автомобиль будет иметь 16-цилиндровый двигатель и сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составит 380 км/ч. В ближайшие недели пройдут тестирования машины в аэродинамической трубе, сообщает AS.