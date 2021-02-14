Опубликовано 14/02/2021 в 16:51 | Обновлено 14/02/2021 в 16:53

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук выдал голевой пас в матче 22-го тура чемпионата Италии.

25-летний футболист вышел на замену на 46-й минуте игры с «Кальяри» при счете 0:0 и сделал разницу для клуба из Бергамо.

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На последней минуте основного времени Миранчук получил мяч в середине поля и сделал передачу на форварда Луиса Муриэля. Колумбийский нападающий принял пас, прошел защитников и неотразимо выстрелил в ближний угол.

Этот забитый мяч стал единственным – «Аталанта» выиграла у «Кальяри» со счетом 1:0, а Миранчук стал автором победного ассиста.

Этот результативный пас – первый для Алексея в 13 матчах Серии А.

Всего русский футболист провел за «Аталанту» 17 встреч во всех турнирах. Он забил четыре мяча в Италии.

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