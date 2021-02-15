Защитник «Дженоа» Доменико Кришито поделился мнением о шансах Александра Кокорина и Алексея Миранчука хорошо проявить себя в Серии А.

«Миранчук и Кокорин очень сильные футболисты, и им хорошо в итальянском чемпионате. У них есть все, чтобы добиться многого. В Италии довольны переходом Кокорина. Всем не терпелось увидеть его на поле. В матче с «Интером» он немного отыграл. Я прекрасно знаю, на что способен Александр. Нет сомнений в том, что у него все получится.

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Какой бы дал совет Александру и Алексею? Не отстраняться. Мы, итальянцы, очень общительные и гостеприимные. Конечно, сложности будут, особенно на первых порах. Но ребятам помогут. Нужно эту помощь принимать», – считает Кришито.

Итальянец также рассказал, что хочет поскорее встретиться с бывшим одноклубником – с Кокориным защитник вместе выступал за «Зенит».

«С нетерпением жду этого дня, чтобы обнять Александра. Я не видел его три года. Мне будет приятно встретить на поле своего бывшего партнера по команде», – приводит слова Кришито Telesport.

Кокорин сыграл за «Фиорентину» 1 матч против «Интера» в Серии А. Он вышел на замену на 73-й минуте вместо Душана Влаховича.

Миранчук провел в составе «Аталанты» 14 игр во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 передачу.

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