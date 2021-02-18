Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 23-го тура чемпионата Италии против «Специи». Но российский форвард вряд ли выйдет на поле.
«Мы начали конкретную подготовку, когда Кокорин только присоединился к команде. Я выпустил его на поле в матче с «Интером», чтобы оценить готовность. У него все еще не лучшее состояние, и в той игре у него возникла небольшая проблема, из-за которой он чувствовал дискомфорт.
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Он работает. В игре против «Специи» я оставлю Кокорина на скамейке запасных, но не думаю, что выпущу на поле. Мы работаем над тем, чтобы он набрал максимальную форму», – приводит слова Пранделли Fantacalcio.
- Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, а 5 февраля отыграл около 20 минут против «Интера».
- 14 февраля Александр провел матч против «Сампдории» на скамейке запасных.
- «Фиорентина» занимает 16-е место в Серии А. От зоны вылета новый клуб Кокорина отделяет 7 очков.
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