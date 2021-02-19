«Роналду – феномен, он забил миллиард мячей, но с идеями Пирло о футболе он может столкнуться с трудностями. Он забивает один мяч за игру, это правда, но при этом не согласен с идеей Андреа. Он всегда был немного эгоистичен, и ему наплевать, что другие забивают. Он живет, чтобы забивать, а не для игры или великого матча. И в этот момент ситуация ухудшается. Проходят годы для всех, у него возникают трудности», – цитирует 38-летнего Кассано Goal.com.