Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что Александр Кокорин не нужен «Фиорентине».

«У меня ощущение, что Кокорин – это какая-то новая криптовалюта. Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. «Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», – написал Геркус в твиттере.

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Во флорентийском клубе иначе думают о перспективах русского форварда. Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде объяснил, почему Кокорин пока не выходит на поле.

«Кокорин после приезда слишком сильно рвался вернуться к лучшей форме, из-за чего у него возникли проблемы со старыми повреждениями. Мы подписали его не только для настоящего, но и на будущее. Он все еще не в лучшей форме», – приводит слова Праде Fiorentina News.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, а 5 февраля отыграл около 20 минут против «Интера».

20 февраля Александр провел матч против «Специи» на скамейке запасных.

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