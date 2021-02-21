Джорджина Родригес, невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила эротическое фото в инстаграм.

Полностью обнаженная девушка легла на зеленый фон и прикрылась только сумкой Louis Vuitton. Родригес попала на обложку испанской версии журнала InStyle, и этот снимок стал частью фотосессии для глянцевого издания. Она подписала картинку латинским выражением Carpe Diem, которое переводится как «Лови момент».

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В инстаграме InStyle Spain представили видео с бэкстейджа. Подруга форварда «Юве» снялась также в кожаном плаще и еще нескольких образах.

За четыре часа этот пост в инстаграме Джорджины набрал 1,6 миллиона лайков. На девушку подписаны 23,7 миллиона пользователей.

Родригес и Криштиану встречаются в 2016 года.

В ноябре 2017-го она родила от футболиста дочь Алану Мартину. Также у Роналду есть еще трое детей – 10-летний Криштиану-младший и трехлетние близнецы Эва и Матео.

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