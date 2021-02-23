Полузащитник «Аталанты» Вилли Та Би скончался в возрасте 21 года. Ивуарийский футболист долгое время пытался вылечить раковую опухоль, поразившую печень.

Ивуарийская федерация футбола собирала средства, чтобы покрыть расходы на лечение игрока. Несколько месяцев назад Та Би покинул «Аталанту», чтобы вернуться в Кот Д'Ивуар, где он провел последние дни, сообщает Fanpage.it.