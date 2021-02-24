Домашний питомец форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – кот по кличке Пепе – попал под машину в Турине. Животному стоимостью 3 тысячи евро было необходимо лечение, и футболист нашел выход.

По данным издания Marca, которое ссылается на Cadena Cope, Криштиану отправил котейку в Испанию на частном самолете. Стоимость перелета – 3 тысячи евро. Животное вернется обратно в Турин сразу после выздоровления на том же самолете. А пока кот живет в Испании у сестры Джорджины Родригес.