Домашний питомец форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – кот по кличке Пепе – попал под машину в Турине. Животному стоимостью 3 тысячи евро было необходимо лечение, и футболист нашел выход.
По данным издания Marca, которое ссылается на Cadena Cope, Криштиану отправил котейку в Испанию на частном самолете. Стоимость перелета – 3 тысячи евро. Животное вернется обратно в Турин сразу после выздоровления на том же самолете. А пока кот живет в Испании у сестры Джорджины Родригес.
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- Кот Роналду принадлежит к породе сфинкс. Он живет в семье Криша уже 2 года.
- Пушистых Пепе в мире значительно меньше, чем футболистов с таким именем – всего 8 котов.
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