Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

«Вы хотите, чтобы я описал его, но мне кажется, что Феномену Роналдо не нужны дополнительные характеристики. Потому что он был совершенным футболистом.

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Я всегда говорю, что есть те, кто играют в футбол, и те, кто и есть сама игра. Для меня Роналдо – это и есть футбол. Когда ты смотришь за бразильцем на поле, то понимаешь, что каждый хочет играть, как он. Каждый хочет стать им.

Роналдо полностью изменил футбол – как он двигался, как выполнял переступы через мяч, как финтил (я называю это «Змейка»), бежал. Для меня это лучший футболист в истории без всяких сомнений», – сказал Ибрагимович в интервью шведскому телеканалу discovery+ sport.

39-летний Златан Ибрагимович в этом сезоне провел за «Милан» 13 матчей чемпионата Италии, в которых забил 14 мячей.

Роналдо в европейской карьере выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан». Он выиграл два «Золотых мяча» и закончил с футболом в 2011 году.

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