«Леброн феноменален, но мне не нравится, когда люди со статусом одновременно занимаются политикой. Делай то, что у тебя хорошо получается. Я играю в футбол, потому что делаю это лучше всех. Я не занимаюсь политикой. Если бы я был политиком, то занимался бы политикой. Это первая большая ошибка, которую делают люди, когда становятся знаменитыми и обретают определенный статус. Держитесь подальше от этого. Просто делайте то, что у вас получается лучше всего», – цитирует Златана USA Today.