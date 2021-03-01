Десятки бразильцев в предрассветных сумерках видели, как суперзвезда футбола Эдмундо на полусогнутых ногах ковыляет из клуба. Под ручку с ним кое-как брела девушка в нескромном топе и мини-юбке, больше напоминавшей широкий ремень. Футболист галантно открыл спутнице дверь Cherokee и сел за руль. Он завел двигатель и поехал в сторону дома, рассчитывая на горячий секс. Но у смерти был свой план на эту парочку.

Подобные вечера в жизни Эдмундо бывали часто – виновато происхождение. Он родился в городке Нитерой в штате Рио-де-Жанейро в 1971-м. Несмотря на обеспеченность самого города, Эдмундо обитал в нищем квартале – мальчик регулярно видел, как хорошо проводят время люди с деньгами, пока он сам выгрызает дорогу со дна. Как всегда в Латинской Америке, способов было два – футбол и бои без правил. Эдмундо попробовал оба пути – больше преуспел в игре с мячом (позвали в «Васко да Гама»), но и кулачные бои впоследствии тоже пригодились не раз.

Чемпионат Италии Роналду догнал Ромарио по голам в официальных матчах. Впереди – только Пеле 22/07/2020 В 07:24

Эдмундо и Роналдо Фото: Getty Images

В теле Эдмундо заключалась такая ядерная смесь из таланта, агрессии и беспринципности, что уже через два года после начала профессиональной карьеры он получил от одного из комментаторов прозвище O Animal. Его можно перевести как Животное, Зверь или Скотина в зависимости от контекста. Эта кличка прилипла к Эдмундо на всю жизнь, но он не в обиде. «Конечно, оно имеет как положительное, так и отрицательное значение. По сравнению с другими прозвищами – типа Феномен или Император – мое более сомнительно. Но зато уникально», – говорил футболист.

Конкретный пример: из «Васко» Эдмундо перешел в «Палмейрас» и за два года забил 20 мячей, но из клуба его выгнали за драку с партнером Антонио Карлосом. «Как футболист он 10 из 10, но как человек – ноль», – резюмировал Карлос. В 1995-м следующей командой Эдмундо стал «Фламенго» – там всерьез планировали перевоспитать молодого дерзилу. Таких самоуверенных клубов за 18 лет карьеры Животного оказалось 13 плюс несколько тренеров сборной Бразилии.

Исправления не вышло. Напротив, во «Фламенго» Эдмундо объединился с кумиром детства и бывшим напарником по «Васко» Ромарио. Животное на шесть лет младше Коротышки, и ребенком подавал ему бутсы, в ответ Ромарио тренировался вместе с талантливым подростком. Во «Фламенго» форварды окончательно подружились, проводили дни на пляжах за игрой в фут-волейбол, вместе тусили в клубах (у обоих был разрешающий пункт в контрактах) и даже записали совместный рэпчик – Rap Dos Bad Boy. В нем музыканты требовали от властей стать человечнее, а простых парней просили не лезть в неприятности. Как часто бывает с советчиками, Ромарио и Эдмундо вели равно наоборот.

Эдмундо и Ромарио Фото: Getty Images

В разгар карнавала 1995-го пьяный Эдмундо за рулем Cherokee и с девушкой на пассажирском сиденье столкнулся лоб в лоб с Fiat. В результате девушка футболиста и двое пассажиров другой машины скончались на месте. Животное спасла подушка безопасности – лишь поцарапал голову на 10 швов. Суды по этой трагедии тянулись 17 лет, пока в 2012-м дело не закрыли по истечению срока давности. «Это ставит точку на том, что мучило меня в течение 17 лет. Я счастлив, но на моей совести остаются страдания семей, которые никогда не прекратятся. Я никогда не забуду того, что случилось», – говорил Эдмудо.

После убийства трех человек «Фламенго» слил Животное в аренду «Коринтиансу». За 33 матча нападающий наколотил 23 мяча, но очередная драка в раздевалке привела Эдмундо обратно на трансферный рынок. В 1996-м он вернулся в родной «Васко да Гама» и наконец, раскрылся по-настоящему. 25-летний Эдмундо побил рекорд бразильской Серии А, накидав 29 банок за 28 матчей, выиграл чемпионат, претендовал на местный «Золотой мяч» и круто дебютировал за сборную на Кубке Америки. Животному не помешали даже семь красных карточек за сезон. Переезд в Европу стал вопросом времени и денег.

В мае 1997-го «Интер» отвалил за Роналдо 32 миллиона долларов, так что «Фиорентина» радовалась покупке лучшего бомбардира Бразилии всего за 7,6 мульта. «Фиалки» не представляли, что Эдмундо сожжет нервов за каждый заплаченный фунт.

Эдмундо в «Фиорентине» Фото: Getty Images

Первый сезон в Италии прошел вяло: тренер Альберто Малесани предпочитал связку Руя Кошты, Луиса Оливейры и Габриэля Батистуты. Через несколько недель без игрового времени Эдмундо обиделся и улетел в Бразилию. Дома тоже было неспокойно – шли суды из-за смертельной аварии. Его уговорили вернуться, дали время на поле, и Эдмундо разыгрался. После дебютного гола в ворота «Наполи» Животное заявил прессе: «Я посвящаю гол самому себе. После всего пережитого за последнее время я заслужил это». В конце сезона Эдмундо стал основным форвардом, регулярно забивал и даже попал в сборную на чемпионат мира-1998. Но и здесь Животное не избежал жирнейшего скандала.

К чемпионату мира во Франции тренер Марио Загалло наигрывал связку Роналдо-Ромарио. Перед турниром Коротышка получил травму и реактивно восстанавливался – первые матчи он точно пропускал, но усилил бы команду в плей-офф. Загалло не хотел рисковать и вместо Ромарио вызвал его друга Эдмундо. Звезда сборной обиделся на приятеля. После исключения из сборной он открыл ресторан в Рио, где на двери туалета повесил огромную карикатуру на Эдмундо, сидящего на сдутом мяче. Животное не понял прикола. «Я позвонил ему, чтобы попросить объяснений. Он меня не убедил. По этой причине я решил закончить дружбу с ним», – нажаловался игрок «фиалок». После этого дружба переросла в бесконечный трешток в газетах.

На ЧМ-98 Эдмудо сыграл слабо (2 матча, 0 голов). Зато в «Фиорентине» его ждал сюрприз – тренера Малесани сменил Джованни Траппатони. Новый коуч нашел баланс с Батистутой на острие, Эдмундо и Оливейрой по крайям и Коштой в качестве плеймейкера. Поначалу все шло ровно, если закрыть глаза на то, что с Батистутой Эдмундо дрался, скандалил с Траппатони из-за замен, а с Руйем Коштой вообще не разговаривал. Зато «Фиорентина» впервые за 30 лет боролась за скудетто. Все изменилось в феврале, когда Батистута травмировал колено, а единственным чистым форвардом в команде оказался Животное.

Траппатони предложил бразильцу место на острие, но Эдмундо решил по-другому. Это сейчас Неймар травмируется и удаляется, чтобы посетить день рождения сестры и карнавал. А у Эдмундо в контракте был целый карнавальный пункт, которым он воспользовался, улетел домой и на несколько недель оставил команду без нападающих.

Пока «Фиорентина» упускала лидерство в Серии А, Эдмундо фоткался на волейбольном матче всех звезд чемпионата Бразилии, напивался в клубах и жаловался журналистам, что не хочет обратно. Когда Животное соизволил вернуться в Италию, Траппатони выдал мотивационную речь мудрого старца: мол, головка у тебя светленькая, только ленишься много. Но Эдмундо было все равно. Когда он набрал форму, «фиалки» уже слили чемпионат, и только не долечившийся Батистута спас клубу место в Лиге чемпионов. На капризного бразильца махнули рукой и отправили домой.

Первым делом после возвращения в Бразилию Эдмундо попал в пьяный скандал в стиле «Мальчишника в Вегасе». На первый день рождения сына Животное пригласил аниматоров с живым шимпанзе по имени Педриньо. Обезьян, наряженный в костюм adidas, развлекал гостей до тех пор, пока Эдмундо не предложил ему выпить. Футболист напоил артиста шампанским, виски и пивом до такой степени, что Педриньо заблевал лужайку. Футболист угодил на судебное заседание за жестокое обращение с животными, что иронично для человека с его прозвищем.

Эдмундо и Педриньо Фото: Twitter

Из Италии форвард вернулся в «Васко да Гама». Он помог родной команде занять третье место в чемпионате и отобраться на первый Клубный чемпионат мира. В Бразилии новый турнир воспринимали серьезно – тем более, он был домашним, а среди участников – «Реал» и «МЮ». Под это дело «Васко» усилился звездным нападающим, и когда Эдмундо узнал его имя, то чуть не разложился на атомы от ярости – ему в напарники привезли Ромарио. Коротышку как раз выгнали из «Фламенго» за поход в клуб после поражения в чемпионате Бразилии. Эдмундо рванул в офис президента и потребовал продать себя в другой клуб. Но босс успокоил футболиста – Ромарио взяли временно под чемпионат мира.

Уже во втором матче «Васко» играл против «МЮ», и форварды-враги разорвали англичан 3:1. Ромарио и Эдмундо праздновали голы друг друга, казалось, их конфликт тает, а трофей плывет в руки. Но в финале против «Коринтианса» Эдмундо смазал решающий пенальти. Через несколько дней он узнал, что Ромарио подписал долгосрочный контракт с «Васко». Главное условие Коротышки – отобрать капитанскую повязку у Эдмундо. Животному пригрозили, что если он не будет играть, его не продадут, а замучают в дубле.

Пиком унижения от Ромарио стал следующий пенальти, который пошел исполнять Эдмундо. На правах капитана Коротышка отобрал у него мяч, Животное не выдержал издевательства и учинил драку – нападающих еле растащили. В итоге Ромарио подошел к точке и слил пенку. «Я тренировался бить пенальти, но здесь все решает маленький принц короля», – посмеялся Эдмундо над Ромарио и президентом «Васко». Три дня спустя Ромарио все же забил и бросил журналистам: «Теперь весь двор счастлив: и король, и принц, и даже шут».

Постепенно карьера Эдмундо затухала, и он пустился в скитания по бразильским клубам и даже заглянул в Японию. В 2008-м 37-летний форвард уже прощался с игрой, когда получил неожиданный звонок. Ромарио, ставший тренером «Васко», звал заклятого врага на помощь родному клубу. «Ужас как мне было приятно. Что касается наших с Ромарио былых ссор, то мы о них позабыли, пожав друг другу руки», – радовался Эдмундо после звонка.

Его многолетний конфликт с кумиром детства наконец иссяк. «Он был мне как старший брат», – вспоминал форвард. Ромарио отвечал тем же: «Эдмундо – единственный друг, который у меня был в футболе».

Другие мощные тексты про футбол:

Футбол 53-летний Ромарио встречается с девушкой, которая на 31 год моложе его 08/07/2019 В 22:17