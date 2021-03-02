Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович споют дуэтом на итальянском песенном фестивале в Сан-Ремо.

Шведский футболист и сербский коуч исполнят песню Io Vagabondo («Я – бродяга») 1972 года из репертуара группы Nomadi.

«Хуже всего я умею петь и танцевать. Ибра тоже ужасный певец. Но зато мы рассмешим народ», – цитирует 52-летнего Михайловича Sky Italia.