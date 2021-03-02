Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович споют дуэтом на итальянском песенном фестивале в Сан-Ремо.
Шведский футболист и сербский коуч исполнят песню Io Vagabondo («Я – бродяга») 1972 года из репертуара группы Nomadi.
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«Хуже всего я умею петь и танцевать. Ибра тоже ужасный певец. Но зато мы рассмешим народ», – цитирует 52-летнего Михайловича Sky Italia.
- Фестиваль проходит 2-6 марта. Выступление Ибрагимовича и Михайловича запланировано на 4-е число.
- После 24 туров Серии А «Милан» Златана идет на втором месте, «Болонья» Михайловича – 11-я.
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