В сезоне-2021/22 на игровых футболках «Интера» впервые за 27 лет не будет логотипа Pirelli – крупного производителя автомобильных шин. Об этом заявил генеральный директор компании Марко Тронкетти Провера.

«Мы ведем переговоры с Антонелло, Мароттой и другими директорами «Интера». Мы больше не будем экипировочным спонсором команды, но наши отношения с клубом продолжаются», – цитирует Тронкетти Football Italia.