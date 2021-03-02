В сезоне-2021/22 на игровых футболках «Интера» впервые за 27 лет не будет логотипа Pirelli – крупного производителя автомобильных шин. Об этом заявил генеральный директор компании Марко Тронкетти Провера.

«Мы ведем переговоры с Антонелло, Мароттой и другими директорами «Интера». Мы больше не будем экипировочным спонсором команды, но наши отношения с клубом продолжаются», – цитирует Тронкетти Football Italia.

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