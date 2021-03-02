«Конечно, если матч сложился неудачно, то Криштиану не выглядит как лучик солнца. Но он знает, что таков футбол: иногда ты побеждаешь, а иногда – проигрываешь. Криштиану очень зрелый. Это действительно удивило меня, этим он покорил мое сердце. Он самокритичный, ответственный. И очень любит свое дело. Это идеальное сочетание», – цитирует Джорджину Daily Post со ссылкой на Sportsweek.