Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о личности португальского футболиста.
«Конечно, если матч сложился неудачно, то Криштиану не выглядит как лучик солнца. Но он знает, что таков футбол: иногда ты побеждаешь, а иногда – проигрываешь. Криштиану очень зрелый. Это действительно удивило меня, этим он покорил мое сердце. Он самокритичный, ответственный. И очень любит свое дело. Это идеальное сочетание», – цитирует Джорджину Daily Post со ссылкой на Sportsweek.
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- Родригес и Криштиану встречаются с 2016 года.
- В ноябре 2017-го она родила от футболиста дочь Алану Мартину. Также у Роналду есть еще трое детей – 10-летний Криштиану-младший и трехлетние близнецы Эва и Матео.
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