Матч 25-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Торино» сорван по причине неявки гостей на римский «Стадио Олимпико».

Футболисты, тренеры и персонал «быков» даже не вылетел из Турина, поскольку не получил разрешение от местного органа здравоохранения. В клубе зафиксировали 10 положительных тестов коронавирусной инфекции среди игроков и сотрудников, поэтому всю команду оставили на карантине в городе.

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«Торино» уже истратил одну возможность на перенос матча Серии А – в пятницу, 26 февраля, их игру против «Сассуоло» отложили из-за вспышки ковида. Региональный минздрав обеспокоен сложившейся ситуацией, поскольку в туринском клубе зафиксировали случаи так называемой английской формы коронавируса, которая легче передается и приводит к более серьезным последствиям.

В «Лацио» отказались от переноса, поскольку президенты двух клубов – Урбано Каиро и Клаудио Лотито – находятся в напряженных отношениях. Директор римлян Ильи Таре заявил, что клуб уважает правила, поэтому футболисты «орлов» приедут на стадион и спустя 45 минут покинут поле (цитата по Football Italia).

Скорее всего, туринцы получат техническое поражение со счетом 0:3 на неявку на матч. Но у них остается шанс на апелляцию и проведение встречи в другую дату.

В октябре 2020 года «Наполи» также не прибыл на игру с «Ювентусом» в чемпионате. Им также не подписал разрешение минздрав Неаполя, но тогда решение приняли уже в самолете перед вылетом в Турин.

Через 10 дней после технического поражения и снятия одного очка за неявку «партенопеи» подали апелляцию и успешно выиграли дело. О дате перенесенного матча объявят позже.

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