Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил очередное историческое достижение в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи».

36-летний Роналду закинул один из трех мячей и стал первым футболистом, который забивал более 20 раз в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает твиттер статистического проекта Opta Paolo.

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  • В сезоне-2020/21 Роналду забил 27 мячей и отдал три ассиста в 30 играх.
  • «Юве» победил «Специю» со счетом 3:0 и идет на третьем месте в Серии А. Отставание от «Интера» – семь очков.

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