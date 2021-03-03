Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил очередное историческое достижение в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи».
36-летний Роналду закинул один из трех мячей и стал первым футболистом, который забивал более 20 раз в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает твиттер статистического проекта Opta Paolo.
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- В сезоне-2020/21 Роналду забил 27 мячей и отдал три ассиста в 30 играх.
- «Юве» победил «Специю» со счетом 3:0 и идет на третьем месте в Серии А. Отставание от «Интера» – семь очков.
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