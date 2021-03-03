Александр Кокорин и Алексей Миранчук продолжают покорять Италию. Пока получается не слишком хорошо – на двоих русские парни в 17-ти матчах в Серии А забили 1 мяч и оформили 1 ассист (все на счету Миранчука).

Но многое может поменяться уже 3 марта, потому что «Фиорентина» примет во Флоренции «Рому», а «Аталанта» в Бергамо – «Кротоне». Оба игрока готовы сделать результат, дело осталось за малым – выйти на поле. Как думаете, сколько минут им отведут Гасперини и Пранделли?

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СКОЛЬКО МИНУТ СУММАРНО ОТЫГРАЮТ МИРАНЧУК И КОКОРИН? Меньше 20 20-50 50-100 100-150 Оба проведут полные матчи

Последить за успехами Кокорина можно – здесь, за результативностью Миранчука – вот тут.

На счету Кокорина 39 игровых минут в Италии – он провел за «Фиорентину» 2 матча.

Миранчук 15 раз выходил на поле в Серии А и оформил 1+1 – в среднем Гасперини выделяет Алексею 25 минут.

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