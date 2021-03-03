Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, когда завершит спортивную карьеру.

«Слушайте, в голове я уже наметил точный срок, когда остановлюсь, максимальную планку. Это июнь 2023 года.

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Это максимум, правда, совершенно точно это край. Но я также могу уйти из футбола через четыре месяца.

Говорят, что в моем возрасте спад наступает одномоментно, но я в это не очень верю. Чувствую себя таким, какой я есть, и по ощущениям ничего не указывает на то, что произойдет какой-то внезапный коллапс», – сказал Буффон в интервью британской газете The Guardian.

  • 43-летний голкипер выступает за «Ювентус» с 2001 года с перерывом на сезон-2018/19, когда он перешел во французский «ПСЖ».
  • За последние два чемпионата Италии Буффон провел всего 14 матчей и проиграл конкуренцию поляку Войцеху Шченсному.
  • В июне 2020-го Джанлуиджи продлил соглашение с «Юве» до лета 2021 года. В 2023-м ему исполнится 45 лет.

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