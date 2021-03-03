Это максимум, правда, совершенно точно это край. Но я также могу уйти из футбола через четыре месяца.

Говорят, что в моем возрасте спад наступает одномоментно, но я в это не очень верю. Чувствую себя таким, какой я есть, и по ощущениям ничего не указывает на то, что произойдет какой-то внезапный коллапс», – сказал Буффон в интервью британской газете The Guardian.