Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук поучаствовал в разгроме «Кротоне» в рамках 25-го тура Серии А.

Алексей вышел на поле на 63-й минуте при счете 4:1, а на 85-й казнил соперника ударом с линии штрафной.

Это второй гол Алексея в Серии А. Он уже забивал «Интеру». Всего у Алексея пять забитых мячей за команду из Бергамо.