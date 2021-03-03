Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук поучаствовал в разгроме «Кротоне» в рамках 25-го тура Серии А.
Алексей вышел на поле на 63-й минуте при счете 4:1, а на 85-й казнил соперника ударом с линии штрафной.
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Это второй гол Алексея в Серии А. Он уже забивал «Интеру». Всего у Алексея пять забитых мячей за команду из Бергамо.
- «Аталанта» делит третье-четвертое места с «Ювентусом» (по 49 очков), но у туринцев игра в запасе.
- В следующем туре бергамаски сыграют на выезде с лидирующим «Интером».
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