Александр Кокорин выдал очередной блеклый матч за «Фиорентину». В 25-м туре Серии А против «Ромы» нападающий появился на поле на 52-й минуте, но не проявил себя от слова совсем: не нанес ни одного удара по воротам, всего 10 раз коснулся мяча и отдал 6 точных передач.

После игры Кокорин подвергся резкой критике в соцсетях – фанаты «фиалок» были в ярости, а болельщики других команд шутили над «топ-приобретением» клуба из Флоренции.

Футбол Русские в Европе: феерия Головина, 1-я карточка Кокорина 28/02/2021 В 17:05

«Кокорин был бы непрезентабелен даже среди любителей», – написал пользователь с ником Luca.

«Слишком много критики по мнению Пранделли, но сегодня он проиграл из-за замен. Кокорин – призрак, а в остальном – обычные ошибки команды, состоящей из тех, кому неинтересны фиолетовые события», – проанализировал ситуацию Pietro Lazzerini.

«Скауты «Фиорентины» в России, возможно, перепутали кириллицу, и поэтому у нас появился Кокорин?» – спросил Pally ⚜️. К посту он прикрепил твит, в котором отмечен гол Миранчука в ворота «Кротоне».

«Кокорин был на поле, но слышал, как кто-то сказал, что оставил машину незапертой», – возможно, отсылка Lorenzo к истории с Дзюбой и кошельком Быстрова.

«38 минут на поле, 10 касаний. Какой игрок! Невероятная покупка великого Пранделли. Только аплодисменты! Пожизненное продлениие», – эмоционально написал еще один Lorenzo.

«Зачем пришел Кокорин?» – скромно спросил пользователь Giacomo Agostini.

«Лучше сломанный Куаме (23-летний нападающий «фиалок»), чем Кокорин», – считает Niccolò Frangipani.

«У вас есть момент [видео], когда Кокорин касается мяча?» – этот вопрос интересен не только Simone Fabbriciani.

Матч завершился победой «Ромы» (2:1), решающий мяч на 88-й минуте забил Амаду Диавара.

Для Кокорина это был 3-й матч в Серии А – в общей сложности он провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.

«Фиорентина» купила Александра у «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 млн евро и сделала его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Футбол Русские в Европе: замены Миранчука и Головина, лучший – Крицюк 21/02/2021 В 22:15