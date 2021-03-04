Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли не присоединился к фанатам, которые раскритиковали российского нападающего Александра Кокорина за пассивную игру в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Менеджер заявил, что форвард еще не преодолел период адаптации.