Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли не присоединился к фанатам, которые раскритиковали российского нападающего Александра Кокорина за пассивную игру в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Менеджер заявил, что форвард еще не преодолел период адаптации.
«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Ему надо адаптироваться к итальянскому футболу», – заявил Пранделли Violanews.
Чемпионат Италии
«Непрезентабелен даже среди любителей». Италия в шоке от Кокорина
- Кокорин вышел на поле на 52-й минуте и за отведенное время лишь 10 раз коснулся мяча и не нанес ни одного удара по воротам.
- В трех матчах в Серии А 29-летний форвард не отметился результативными действиями.
- «Фиорентина» идет 14-й в Серии А – в пяти очках от зоны вылета.
Чемпионат Италии
В «Фиорентине» был бандит до Кокорина. Он убил трех человек
Футбол
Русские в Европе: феерия Головина, 1-я карточка Кокорина