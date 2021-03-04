Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли не присоединился к фанатам, которые раскритиковали российского нападающего Александра Кокорина за пассивную игру в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Менеджер заявил, что форвард еще не преодолел период адаптации.

«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Ему надо адаптироваться к итальянскому футболу», – заявил Пранделли Violanews.

Чемпионат Италии
«Непрезентабелен даже среди любителей». Италия в шоке от Кокорина
4 ЧАСА НАЗАД
  • Кокорин вышел на поле на 52-й минуте и за отведенное время лишь 10 раз коснулся мяча и не нанес ни одного удара по воротам.
  • В трех матчах в Серии А 29-летний форвард не отметился результативными действиями.
  • «Фиорентина» идет 14-й в Серии А – в пяти очках от зоны вылета.

«Непрезентабелен даже среди любителей». Италия в шоке от Кокорина

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Италии
В «Фиорентине» был бандит до Кокорина. Он убил трех человек
01/03/2021 В 10:52
Футбол
Русские в Европе: феерия Головина, 1-я карточка Кокорина
28/02/2021 В 17:05