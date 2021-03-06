Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил повреждение бедра. Русский форвард не примет участие в матче 26-го тура Серииа А против «Пармы».
После сохранения болезненных симптомов, которые проявились во время матча с «Ромой», Кокорину провели дополнительную диагностику. Она показала минимальное повреждение прямой мышцы левого бедра. Игрок начал процесс восстановления и в ближайшие дни пройдет еще одно обследование, сообщает официальный сайт клуба.
  • До новости о травме у Кокорина были шансы впервые выйти в старте «Фиорентины»: один из его прямых конкурентов, Франк Рибери, пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
  • В нынешнем сезоне Кокорин провел за флорентийцев 3 матча – в сумме получилось 77 минут.
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