Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил повреждение бедра. Русский форвард не примет участие в матче 26-го тура Серииа А против «Пармы».
После сохранения болезненных симптомов, которые проявились во время матча с «Ромой», Кокорину провели дополнительную диагностику. Она показала минимальное повреждение прямой мышцы левого бедра. Игрок начал процесс восстановления и в ближайшие дни пройдет еще одно обследование, сообщает официальный сайт клуба.
- До новости о травме у Кокорина были шансы впервые выйти в старте «Фиорентины»: один из его прямых конкурентов, Франк Рибери, пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
- В нынешнем сезоне Кокорин провел за флорентийцев 3 матча – в сумме получилось 77 минут.
Чемпионат Италии
«Непрезентабелен даже среди любителей». Италия в шоке от Кокорина
Футбол
Русские в Европе: феерия Головина, 1-я карточка Кокорина
Футбол
Русские в Европе: замены Миранчука и Головина, лучший – Крицюк