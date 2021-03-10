Социальная сеть для взрослых Stripchat выдвинула предложение миланскому «Интеру», который прекратил сотрудничество с производителем шин Pirelli. Клубу предложили 23 млн евро за титульное спонсорство в то время, как Pirelli платил в два раза меньше.

Проблема в том, что у Stripchat есть условие, которое «нерадзурри» будет сложно выполнить. Необходимо, чтобы цвета футболок клуба соответствовали красно-черному оформлению сайта – «Интеру» даже прислали макет, и он очень похож на форму «Милана».

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У «Интера» проблемы с деньгами – клубу нужны 170 млн евро, чтобы гарантировать существование в следующем сезоне. Также «черно-синие» пропустили платеж «МЮ» за Ромелу Лукаку. Итальянцы все еще должны 50 млн евро плюс бонус в размере 5 млн, сообщает talkSPORT

В нынешнем сезоне «Интер» лидирует в Серии А с 62 очками после 26 матчей.

Лукаку перешел в миланский клуб в августе 2019-го за 86 млн евро.

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