Итальянский журналист, автор The Guardian и Sky Sports, а также футбольный инсайдер Фабрицио Романо считает, что «Ювентус» не будет удерживать Криштиану Роналду, если он решит покинуть клуб.

«Как правило, руководство «Ювентуса» не держит игроков, которые хотят покинуть клуб. Если Криштиану решил уйти, они позволят ему уйти. Пока что ситуация остается прежней – руководство «Юве» и игрок довольны сотрудничеством», – написал Романо в твиттере.

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