Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, работал прошлым летом над переходом звездного португальца в другой клуб, но не нашел покупателей.

Мендеш контактировал с представителями «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», но они отказались покупки Криша. Об этом рассказал журналист La Repubblica Эмануэле Гамба в эфире Calciomercato.it

Журналист считает, что форвард не поедет доигрывать в Америку или в Азию, а останется в Европе. Высока вероятность возвращения Роналду в родной «Спортинг». Это возможно, если форвард согласится получать минимальную зарплату или вовсе откажется от нее.

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В текущем сезоне на счету Роналду забил 20 голов в 22 матчах Серии А.

«Ювентус» Криша вылетел от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Контракт Роналду с «Юве» истекает летом 2022 года.

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