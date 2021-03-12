Опубликовано 12/03/2021 в 11:27 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 11:28 GMT

После вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов возобновились слухи о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в «Реал».

Об этом заявил ведущий телешоу на El Chiringuito TV Хосеп Педрерол, который якобы получил информацию непосредственно от президента «Реала» Флорентино Переса. «Агент Жорже Мендеш говорил с представителями «Реала» о возможном возвращении Роналду в неформальной обстановке», – сказал журналист.

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«Ювентус» вылетел в 1/8 ЛЧ от «Порту». «Реал» в первом матче выиграл со счетом 1:0 у «Аталанты», ответная игра запланирована на 16 марта.

Роналду выступал за мадридский клуб в 2009-2018 годах, завоевав 15 титулов.

В последние три сезона в Мадриде Криш неизменно выигрывал Лигу чемпионов, но с «Ювентусом» у него один четвертьфинал и два вылета в 1/8 финала.

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