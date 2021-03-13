Футбольный агент Тимур Гурцкая скептически оценил трансфер российского нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан – тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего. Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал 5 передач поперек поля.

У него есть какие-то покровители, люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А», – цитирует агента «Матч ТВ»

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29-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно.

За новый клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.

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