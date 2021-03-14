Потерявший лидерство в Серии А «Милан» и возвращающийся в зону Лиги чемпионов «Наполи» на «Сан-Сиро» проведут самый огненный матч уикенда.

Форма

«Милан» был неудержим в 2020 календарном году: отлично завершил предыдущий коронавирусный сезон и уверенно закрепился лидером в этом. Но с наступлением 2021-го все пропало – у «россонери» уже четыре поражения, включая матчи с главными конкурентами («Ювентусом», «Аталантой» и «Интером»). После миланского дерби дела чуть поправились – были биты «Рома» и «Верона», а на «Олд Траффорд» «Милан» вырвал боевую ничью у «МЮ», но о выходе из кризиса говорить рано.

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«Наполи» еще не стабильнее: за полтора месяца партенопеи размотали «Ювентус», слили «Аталанте» в Кубке и чемпионате и бесславно вылетели из Лиги Европы. Последние результаты – не самые показательные победы над «Беневенто» и «Болоньей» и развеселая ничья с «Сассуоло» (3:3).

Кто пропустит матч

Шведский лев Златан Ибрагимович не в боевой форме – у него мышечные проблемы. В лазарете со своим вожаком находятся Марио Манджукич, Даниэль Мальдини, Исмаэль Беннасер, а выход Алессио Романьоли и Давиде Калабрии находится под вопросом. Анте Ребич должен сыграть, согласно главному тренеру Стефано Пьоли. За «Наполи» не сыграют Фаузи Гулам, Андреа Петанья и Амир Ррахмани.

Котировки букмекеров

«Россонери» считаются фаворитами – вероятно, родные стены пусть и без родных болельщиков должны помочь, а «адзурри» в этом сезоне ужасны на выезде и проиграли всем грандам. Но за последние шесть лет конкретно «Милану» «Наполи» в гостях проиграл лишь раз, и произошло это в Кубке, а не чемпионате. Так что отрыв небольшой, результат непредсказуем.

Где смотреть

На сайте Winline! В прямом эфире и абсолютно бесплатно – нужно лишь перейти по ссылке . Встреча начнется 14 марта в 22:45.

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