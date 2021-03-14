Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приготовил красивый ответ хейтерам, которые обрушились на португальца после сенсационного вылета от «Порту» в 1/8 Лиги чемпионов. Криш оформил хет-трик в выездном матче Серии А с «Кальяри» и принес «Юве» победу со счетом 3:1.

На 10-й минуте португалец головой замкнул подачу с углового и открыл счет в матче. 15 минут спустя Роналду забил с пенальти, назначенный после того, как вратарь Алессио Краньо сфолил на 36-летнем игроке. А на 32-й минуте Криш забил третий мяч пушечным ударом с левой ноги от угла штрафной.

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Таким образом, Роналду оформил идеальный хет-трик – мячи, забитые левой ногой, правой ногой и головой. Чтобы оформить это достижение, Кришу потребовалось всего 22 минуты.

Победа «Ювентуса» позволит ему остаться третьим в таблице и по-прежнему отставать от лидирующего «Интера» на десять очков.

Роналду лидирует в таблице бомбардиров Серии А с 23 голами. Второй – Ромелу Лукаку, у которого 19 забитых мячей.

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