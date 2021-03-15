Легендарный бразильский футболист Пеле признал рекорд нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который обошел его по голам. Трехкратный чемпион мира поздравил португальца.

«Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень восхищаюсь тобой, и это ни для кого не секрет. Поздравляю, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Прикрепляю к сообщению фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая существует уже много лет», – написал 80-летний Пеле.

Чемпионат Италии Идеальный хет-трик Роналду – всего за 32 минуты 8 ЧАСОВ НАЗАД

Роналду побил рекорд Пеле 20 января 2021 года, но бразилец не признал это, заявив, что статистика учитывает не все его мячи, забитые в официальных матчах.

Пеле забил 757 мячей, чехословацкий форвард Йозеф Бицан – 759, у Роналду – уже 770.

Чемпионат Франции «ПСЖ» задумается о Роналду, если откажет Месси и уйдет Мбаппе ВЧЕРА В 15:30