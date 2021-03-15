В «Кальяри» считают, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду должен был быть удален в очном матче 27-го тура Серии А. Но судья трактовал эпизод столкновения с вратарем иначе, и португалец оформил хет-трик.

«Я искренне огорчен настроем игроков «Кальяри» на эту игру, но еще сильнее меня разочаровывает неудаление Роналду – этот инцидент мог изменить игру. Однозначно, это была опасная игра с его стороны – она поставила под угрозу безопасность нашего вратаря и должна быть наказана красной карточкой. Это говорится в правилах», – цитирует Football Italia президента «Кальяри» Томазо Джулини.

Инцидент произошел на 14-й минуте. 36-летний португалец высоко выпрыгнул в попытке дотянуться до мяча, выбросил вперед ногу и попал шипами в подбородок вратаря Алессио Краньо, у которого пошла кровь. Рефери показал Криштиану желтую карточку.

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«Ювентус» выиграл со счетом 3:1. Победа позволила клубу остаться третьим в таблице и по-прежнему отставать от лидирующего «Интера» на десять очков.

Роналду лидирует в таблице бомбардиров Серии А с 23 голами. Второй – Ромелу Лукаку, у которого 19 забитых мячей.

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