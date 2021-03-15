Несмотря на всевозможные рекорды и титулы, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду любим не всем миром, и это нормально. Его сравнивают с другими великими, про него придумывают шутки – как и про остальных уважающих себя селебрити.

Несколько лет назад было популярно прозвище Пеналду: Криш слишком часто забивал с точки и реже – с игры. Сейчас в соцсетях раскручивают нейминг Кротонемен: по названию «Кротоне», безнадежно последней команды Серии А из одноименного города. Идея тоже понятна – в последние месяцы Роналду щедро отгружал аутсайдерам, но молчал в матчах с топами.

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Это не хейт – статистика 36-летнего Криштиану в последних девяти матчах Серии А и еврокубков подтверждает новую дразнилку. Он забил семь раз, но исключительно клубам ниже топ-8 турнирной таблицы. С лидерами и в Лиге чемпионов как-то не вышло.

«Интер» (1-е место) – без голов;

«Наполи» (5-е место) – без голов;

«Порту» (первый матч 1/8 ЛЧ) – без голов;

«Кротоне» (20-е место) – дубль;

«Верона» (9-е место) – гол;

«Специя» (15-е место) – гол;

«Лацио» (7-е место) – без голов;

«Порту» (ответный матч 1/8 ЛЧ) – без голов;

«Кальяри» (17-е место) – хет-трик.

Криштиану Роналду, «Кальяри» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Вот такая выкладка. Посмеяться над Роналду, конечно, можно – но вряд ли всерьез. Такой результативности позавидует практически каждый нападающий, а Криштиану если и просел, то только относительно самого себя лучшего образца. Справляться с кризисами он умеет и не обидится за то, что в соцсетях его называют Кротонеменом. Но сезон без четвертьфинала ЛЧ и со слабыми шансами на скудетто, конечно, получается грустным.

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