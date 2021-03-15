Защитник «Милана» Тео Эрнандес опубликовал крайне резкий пост в инстаграме после матча против «Наполи». Теперь игроку грозят серьезные санкции.

На 87-й минуте латераль «Милана» упал в штрафной «Наполи» после столкновения с Тьемуэ Бакайоко. Арбитр матча Фабрицио Паскуа не остановил матч, но позже прибегнул к помощи ВАР и отправился смотреть повтор. После чего принял решение не назначать пенальти, что вызвало бурю негодования среди игроков «Милана».

Уже после финального свистка Паскуа нарвался на осуждающий пост со стороны пострадавшего в моменте с неназначенным пенальти Эрнандеса. В сторис инстаграма Тео опубликовал фото арбитра с четырьмя эмодзи, обозначающими тошноту и одним фейспалмом. Через несколько минут защитник «Милана» удалил сторис, но скриншот уже успел разлететься по сети.

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Как сообщает Corriere dello Sport, за свою выходку Эрнандес рискует получить дисциплинарные взыскания.

В нынешнем сезоне Тео сыграл за «Милан» 23 матча в Серии А, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.

После проигрыша «Наполи» «Милан» отстает от лидирующего в таблице «Интера» на 9 очков.

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