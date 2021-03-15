Зинедин Зидан сделал громкое признание, что слухи о возвращении Криштиану Роналду в «Реал» могут оказаться правдивыми.

Главный тренер «Мадрида» подогрел разговоры о камбэке португальца на пресс-конференции перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Правдивы ли слухи о возвращении Роналду в «Реал»? Все может быть. Мы все знаем, на что способен Криштиану. Мне посчастливилось его тренировать, он потрясающий форвард. Но сейчас он игрок «Ювентуса» и мы должны уважать это, он выступает за другой клуб. Посмотрим, что случится в будущем», – цитирует Зидана журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось , что после вылета «Ювентуса» в 1/8 финала ЛЧ агент Жорже Мендеш и президент «Реала» Флорентино Перес обсудили возможное возвращение Криша в мадридский клуб.

Роналду выступал за «Реал» в 2009-2018 годах и завоевал с мадридским клубом 15 титулов.

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Криштиану зарабатывает в Турине 31 млн евро в год.

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