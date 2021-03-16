Бывший защитник «Ювентуса» и «Торино» Паскуале Бруно раскритиковал действующих чемпионов Италии.

«У «Юве» позорная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменальными футболистами, но у них девять титулов в четвертой лиге мира. «Ювентус» обыграл «Барселону», которой уже было ничего не нужно, а на следующий день в газетах написали, что теперь «Турин» непобедим. Серьезно?

Руководство клуба все портит. Они уволили Аллегри и назначили Сарри, а потом уволили его через год, потому что Роналду с партнерами рулили раздевалкой. Есть ощущение, что футболисты слишком часто высказывают мнение, и это не здорово. Игроки не те, кто должны принимать решения», – заявил 58-летний Бруно в эфире телеканала Italia 1 (цитата по Football Italia ).

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Паскуале выступал за «Юве» с 1987 по 1990 гг., затем перешел в «Торино» и играл за «быков» следующие три сезона.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Порту» в 1/8 финала, идет на третьем месте в чемпионате Италии и отстает от миланского «Интера» на 10 очков.

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