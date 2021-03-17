Нападающий «Милана» Анте Ребич дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра в матче против «Наполи». Хорват бурно отреагировал на одно из решений Фабрицио Паскуа и назвал мать рефери проституткой.
«Я видел, как твоя мать работала проституткой в Неаполе», – приводит слова Ребича Informazione. Помимо Ребича, за неподобающее поведение наказан Джанлуиджи Доннарумма. Вратаря оштрафовали на 10 тысяч евро «за угрожающее и оскорбительное» поведение в отношении игроков соперника – он назвал их бандитами, пишет Corriere dello Sport.
- Ребич не сыграет в матчах «Милана» против «Фиорентины» и «Сампдории».
- «Милан» уступил «Наполи» со счетом 0:1, голом отличился Маттео Политано.
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