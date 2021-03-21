«Ювентус» поздравил Криштиану Роналду с достижением рекорда по голам в официальных матчах перед встречей с «Беневенто». В марте португалец оформил 770-й мяч в карьере и обошел Пеле.
Президент «Юве» Андреа Аньелли вручил Кришу специальную футболку – вместо фамилии португальца на ней красуется надпись G.O.A.T. (Величайший в истории) и числом 770 на месте номера.
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Но праздник Роналду оказался испорчен – «Ювентус» дома проиграл «Беневенто» со счетом 0:1.
- Роналду побил рекорд Пеле 20 января 2021 года, но бразилец не принял это, заявив, что статистика учитывает не все его мячи, забитые в официальных матчах. В марте Пеле все же признал рекорд нападающего «Ювентуса» и поздравил Криша.
- Пеле забил 757 мячей, чехословацкий форвард Йозеф Бицан – 759, у Роналду – уже 770.
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