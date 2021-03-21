Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый мяч в игре против «Фиорентины» и не только помог команде увезти победу из Флоренции, но и установил рекорд Серии А.

На 9-й минуте швед откликнулся на заброс Симона Кьера и открыл счет в матче мощным ударом с левой. Ибра отличился в возрасте 39 лет 169 дней – он самый возрастной игрок в истории чемпионатов Италии, забивший 15 мячей за сезон.

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15 голов Златан соорудил ровно в 15 матчах Серии А в сезоне-2020/21.

В таблице бомбардиров Ибрагимович идет четвертым, уступая Муриэлю (16), Лукаку (19) и Роналду (23).

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