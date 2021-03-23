«Фиорентина» уволила Чезаре Пранделли с поста главного тренера команды.
На его пост флорентийцы пригласят Джузеппе Якини, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
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- В последних 11 матчах Серии А «Фиорентина» одержала 3 победы, а проиграла 6 раз, в том числе «Наполи» со счетом 0:6.
- При Пранделли Александр Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.
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