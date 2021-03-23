Стали известны подробности потенциального ухода капитана сборной Португалии Криштиану Роналду из «Ювентуса» в это трансферное окно.

Руководство «бьянконери» готово отпустить 36-летнего нападающего из-за его цены. Он обходится бюджету клуба в 87 миллионов евро ежегодно, из-за чего в Турине не будут удерживать Роналду при желании игрока уйти.

По информации испанской газеты AS , Криштиану близок к возвращению в мадридский «Реал». Футболист не опровергал подобные слухи и не будет ставить завышенные финансовые требования по зарплате, чтобы снова присоединиться к «Мадриду». «Ювентус» не получал официальных предложений или запросов о переходе Роналду.

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Если сам Роналду потребует трансфер на выход, руководство туринского клуба готово рассмотреть варианты с продажей в другую команду. Заинтересованная сторона должна начать переговоры с суммы не менее 25 миллионов евро. Эта цифра покроет убытки в бюджете «Ювентуса». Хотя, если никто из европейских грандов не захочет купить Криштиану, в «Юве» также не будут настаивать на немедленном расставании.

Действующее соглашение Роналду с «Ювентусом» завершится по окончании следующего сезона-2021/22.

Криштиану перешел в туринский клуб из «Реала» в 2018 году за 112 миллионов евро.

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