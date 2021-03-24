Опубликовано 24/03/2021 в 05:25 GMT | Обновлено 24/03/2021 в 05:25 GMT

Руководство туринского «Ювентуса» составило список в пять игроков, которые точно останутся в клубе в летнее трансферное окно.

Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает , что туринцы заинтересованы в сохранении защитников Маттейса де Лигта и Данило, полузащитников Деяна Кулушевски и Артура Мело, а также нападающего Федерико Кьезы. Таким образом, в пятерке неприкасаемых нет лидера команды – португальского форварда Криштиану Роналду.

Действующее соглашение Роналду с «Ювентусом» завершится по окончании следующего сезона-2021/22.

Самым вероятным вариантом продолжения карьеры для 36-летнего португальца называют «Реал», за который он выступал в 2009-2018 годах.

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