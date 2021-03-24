Рыночная стоимость 36-летнего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду понизилась до 50 млн евро. Такой ценник на португальского форварда выставил сайт Transfermarkt.de, обновивший стоимость футболистов в Италии.

Так низко Роналду котировался еще в 2008-м, когда зажигал в «Манчестер Юнайтед». На пик трансферной стоимости он вышел в 2015 году – 120 млн евро. Он удерживал эту планку три года.

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Криш перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го за 100 млн евро.

Роналду – лучший бомбардир текущего сезона Серии А. На его счету 23 гола.

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