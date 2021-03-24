Итальянская «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, назвала имя нового тренера после ухода Чезаре Пранделли.
Официально объявлено, что в клуб возвращается 56-летний итальянец Джузеппе Якини, тренировавший «Фиорентину» в 2019-2020 годах. Вечером 24 марта он проведет первую тренировку с футболистами, которые не разъехались по сборным.
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- Якини был назначен тренером «Фиорентины» в декабре 2019 года, в ноябре 2020-го его уволили и назначили Пранделли.
- При Пранделли Александр Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.
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