Итальянская «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, назвала имя нового тренера после ухода Чезаре Пранделли.

Официально объявлено, что в клуб возвращается 56-летний итальянец Джузеппе Якини, тренировавший «Фиорентину» в 2019-2020 годах. Вечером 24 марта он проведет первую тренировку с футболистами, которые не разъехались по сборным.

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Якини был назначен тренером «Фиорентины» в декабре 2019 года, в ноябре 2020-го его уволили и назначили Пранделли.

При Пранделли Александр Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.

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